(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Страшный пожар унес жизни двух человек в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар вспыхнул сегодня около семи часов вечера в селе Татарское Бурнашево в Верхнеуслонской районе республики. Об этом очевидцы сообщили по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Горел 45-метровый одноэтажный бревенчатый дом. Пожарным ПСЧ №112 удалось быстро справиться с огнем. При осмотре дома спасатели обнаружили тела двух погибших. Их личности устанавливаются.