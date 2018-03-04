В Нурлате наградили победителей республиканского этапа турнира «Золотая шайба»

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В Нурлате наградили победителей финала республиканского этапа турнира «Золотая шайба» среди хоккеистов 2007-2008 годов рождения, сообщил корреспондент ИА «Татар-информ».

Первое место заняла команда «Яшьлек» (Заинск), на втором — «Нефтяник» (Лениногорск). Третье место у «Биектау» (Высокогорский район), а на четвертом — «Ледок» (Нурлат). Всего за победу в Нурлатской ДЮСШ «Ледок» три дня сражалось восемь команд.

Победителей и призеров награждали: главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, и. о. руководителя исполкома района Алмаз Ахметшин, руководитель республиканского отделения «Золотой шайбы» Михаил Бойцов и руководитель Нурлатского отделения движения «Татарстан-Новый век» Дамир Ишкинеев.

«Яшьлек» получил сертификат на 100 тыс. рублей, «Нефтяник» — на 50 тыс. рублей. Деньги пойдут на покупку клюшек. Кроме того, победители поедут на Всероссийский этап турнира, который пройдет в Дмитрове (Московская область).