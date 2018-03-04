Двое мужчин отравились угарным газом в Альметьевске

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Двое мужчин погибли от отравления угарным газом в Альметьевске, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Сегодня около семи часов вечера очевидцы сообщили по единому номеру вызова экстренных служб 112, что в одной из квартир многоэтажки на улице Строителей наблюдается серьезное задымление. В жилище огнеборцами были обнаружены три человека. Мужчину 50-55 лет и 20-летнего парня спасти не удалось. Третью пострадавшую, 47-летнюю женщину, на машине скорой помощи отправили в больницу.
Предварительная причина смерти мужчин – отравление угарным газом.
Сейчас на месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета республики.