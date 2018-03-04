Евгения Тарасова: «Я не ожидала, что нас будет встречать так много людей»

(Казань, 4 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Ушли в прошлое дикие февральские метели, но сегодня встречающим Тарасову вновь пришлось поволноваться. Запуржило в Казани аккурат в тот момент, когда автобус с журналистами отправился в аэропорт. Приехали, слышим объявление, что вылет рейса Казань-Москва (Шереметьево) задерживается на несколько часов по метеоусловиям столичного аэропорта. Рейс из Шереметьева, с Тарасовой и Морозовым, должен был приземлиться в Казани в 17:15. Вскоре время поменялось на 17:20. В итоге прилетели в 17:25. Будем считать, вовремя.

К тому времени почти четыре десятка юных фигуристок РСДЮСШОР Казани вместе с мамочками и тренерами уже успели отрепетировать бодрые речевки в адрес Тарасовой, воспитанницы этой же школы фигурного катания, расположенной в старом дворце спорта. Девочки от 5 до 12 лет. Ни одного мальчика, их тренер объяснила мне, что мальчики сегодня заняты в прокате. Встречают свою коллегу, ведь Евгения начинала кататься как одиночница. Готов ди-ждей со своей громкой аппаратурой. Готовы чак-чак и хлеб-соль. Первый пассажир московского рейса с трудом пробился через толпу встречающих фигуристов в 17:35, миниатюрная фигуристка и ее рыжеволосый партнер вышли к нам в 17:46.

«Мы продолжаем встречать наших олимпийцев, наших спортсменов, которые в последние недели находились в Корее, где боролись на награды Олимпийских игр, сказал Министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов. Мы всем городом, всей республикой в дни Игр прильнули к экранам телевизоров и следили, болели и переживали за наших ребят. Наша Женечка, Владимир — это невероятно, круто, патриотично, что вы сделали на этих соревнованиях, несмотря на все давление, которое оказывалось на российскую сборную, на нейтральный флаг. В копилке медалей России есть медали Татарстана — для нас большая радость и счастье. Уверен, что это не последний крупный успех и победы еще впереди».

Президент Федерация фигурного катания РТ Элина Быстрицкая, приготовившая подарок для своей воспитанницы, много не говорила. «Просто огромное вам спасибо и большие поздравления».

Чуть более сказала директор РСДЮСШОР по фигурному катанию и шорт-треку Резеда Сибгатуллина. «От души поздравляю тебя, Женя. Ты показала пример для наших юных спортсменов. Значит, питомцы нашей школы могут пробиться на олимпийские игры! Ты это показала и доказала, теперь у наших ребят еще ярче будут гореть глаза».

«Огромное спасибо всем тем, кто приехал в этот воскресный вечер сюда, кто болел и переживал за нас на протяжении этих Игр, сказал Тарасова. Я не ожидала, что нас будет встречать так много людей, что будет столько поздравлений, это очень приятно. Мне мама сказала, что меня тут ждут, но чтобы так... Это очень приятно и неожиданно. Это очень приятно и волнительно. Нам очень важна эта поддержка, когда во время Олимпиады нам писали в социальных сетях, поддерживали нас и желали удачи, я все читала и по возможности старалась всем отвечать. Мы чувствовали поддержку даже, несмотря на то, что выступали под нейтральным флагом», — рассказала Евгения.

Поблагодарил за теплый прием и партнер Тарасовой Морозов. «Эмоции не отпускают и очень приятно, что люди болеют и переживают за нас даже сейчас, спустя время после окончания Олимпиады; что они помнят и поддерживают нас. Очень приятно видеть такое количество людей, спасибо вам за этот теплый прием! Мы всегда с Женей вместе, выступаем парой и по отдельности мы никак не сможем выступать», — уточнил Владимир Морозов.

Пока фигурная детвора с цветами и воздушными шарами толпой облепляла олимпийцев для группового фото, мама фигуристки Татьяна Александровна, рассказала мне, что кататься всерьез ее младшая дочь (старшая тоже занималась фигурным катанием) начала с 4-х лет — родилась Женя 17 декабря 1994 года. Во дворце спорта. На стадионе «Ракета» в Дербышках катались только в свое удовольствие.

Пришел черед и журналистам поговорить с призерами олимпиады. «Меня и сейчас переполняют эмоции, призналась Тарасова. Но как же приятно видеть столь теплый прием, столько народу, столько поздравлений! Спасибо за такой праздник. Мы и в Корее чувствовали поддержку, на трибунах всегда сидело много людей с российскими флагами. Кричали: „Россия!“. Сейчас будем готовиться к чемпионату мира в Милане, старт через три недели. Ничего менять не будем, выступим с теми же самыми программами, что и в Пхенчхане. Да и соперники у нас останутся теми же, что и на олимпиаде», отметила Тарасова

«Чисто математически мы могли претендовать на медали в турнире пар, но допустили ошибки, можно только гадать, все было возможно, посчитал Морозов. Недаром же мы выиграли два чемпионата Европы (2017, 2018) и бронзу чемпионата мира (2017). Это следствие наших результатов, которые мы показывали два последних года, нас стали считать лидерами, сказал Морозов.

«В принципе ничего необычного в этих соревнований на олимпиаде не было, призналась Тарасова. Большие старты по всем ощущениям, как чемпионат мира или Европы, привычная атмосфера, никакого особого волнения. Выступали спокойно, не смотрели на других даже в командном первенстве. Горжусь тем, что на второй подряд олимпиаде от России выступают спортсмены из Дербышек (в 2014 году в Сочи выступали лыжница Наталья Жукова и двоеборец Нияз Набитов)».