(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Непотушенная сигарета стала причиной пожара, унесшего жизнь жителя Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.



Поздно вечером третьего марта на единый номер вызова экстренных служб 112 пришло сообщение о пожаре в селе Узяк Тюлячинского района республики. Прибывшие к месту происшествия пожарные ДПО «Узяк», ДПО «Старые Зюри» и пожарно-спасательной части №134 обнаружили, что полыхает небольшой жилой бревенчатый дом.

Как сообщили пожарным очевидцы, внутри жилища мог находиться 55-летний владелец дома. Справившись с огнем, пожарные стали разбирать завалы. В коридоре дома на полу был найден мужчина. Огнеборцы вынесли пострадавшего на улицу и передали в руки медикам. К сожалению, мужчину спасти не удалось.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

