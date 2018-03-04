«Ак Барс» стартовал в Кубке Гагарина с уверенной победы

(Казань, 4 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Конечно, особых сомнений в домашней победе первой команды («Ак Барс») над восьмой («Амур») ни у кого не было, но это плей-офф, совершенно другое соревнование в отличие от регулярного чемпионата, здесь всегда случаются сенсации. Тем более, что в отличие от казанцев, от которых ждут больших свершений, хабаровчане только в самый последний момент – в последнем туре, сумели попасть в заветную восьмерку участников плей-офф, куда он не попадали с 2012 года и всего второй раз в своей истории! То есть, сам факт участия в розыгрыше Кубка Гагарина для «Амура» уже достижение. А это значит, что над дальневосточниками ничто не довлеет, играют они в свое удовольствие.

На вчерашней открытой тренировке «Ак Барса» казанцы очень много внимания уделяли отработки игры в большинстве. Это очень важный элемент хоккея, едва ли не решающий в играх на вылет. Но сегодня забить в большинстве хозяева не удалось, ничего, забили в равных составах. Добавим, что пока не проходит в основной состав казанцев опытнейший Данис Зарипов – он не участвовал в последней игре «Ак Барса» в регулярном чемпионате в Уфе с «Салаватом Юлаевым», не играл и сегодня. Если игрока нет в списке травмированных, а у Даниса, слава боргу, все со здоровьем в порядке, значит, Билялетдинов в данный момент не видит Зарипова в составе. Решать всегда тренеру.

В плей-офф наши команды встречаются лишь второй раз, первый раз это случилось в сезоне-1998/99, когда «барсы» победили в трех матчах. Дома они одержали две победы, а потом «добили» хабаровчан на их площадке. В этом сезоне команды обменялись победами. Казанцы на своей арене выиграли со счетом 2:1, а в гостях уступили со счетом 1:3. Всего в 20 матчах в КХЛ «Ак Барс» обыграл «Амур» 14 раз и потерпел шесть поражений. Общая разница шайб - 58:42 в пользу казанцев.

«Амур» не случайно попал в плей-офф. Команда в этом сезоне показала себя с хорошей стороны. Очень хорошая быстрая команда. Надо серьезно готовиться», это мнение главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова, выраженное в интервью «Ак Барс Инфо».

В нынешнем «Амуре» играют бывшие хоккеисты «Ак Барса» Виталий Атюшов, Михал Йордан и Денис Голубев, причем последний перебрался из Казани в Хабаровск в ходе нынешнего сезона, а сегодня участия в матче не принимал.

Как бы ни хотелось казанцам быстро добиться успеха и решить судьбу матча, но в первом периоде гости выглядели очень достойно. Игра была практически равной. И только в самом начале второй двадцатиминутки, когда команды успели сыграть всего 17 секунд, первая шайба влетела в ворота «Амура», защищаемые финским голкипером Юхой Метсола. Это Джастин Азеведо точно бросил в дальний верхний угол над плечом финского стража ворот гостей. Так на счету канадского бомбардира казанцев стало 10 голов в плей-офф КХЛ. Отметим умелые взаимодействия легионерской тройки «Ак Барса»: Секач-Ландер-Азеведо, ставшей в ходе сезона лидирующей в рядах казанцев. Первое звено по праву, а не только по счету выхода на лед, именно по результатам игры.

Второй период хозяева провели гораздо увереннее и агрессивнее, нежели первый, проведя в перерыве необходимый разбор полетов. И как результат, в середине периода на табло горело уже 2:0. Хозяева удвоили преимущество после того, как Александр Бурмистров смог подняться после силового приема соперника и сделал передачу на пятачок Ярославу Косову, который точно бросил верхом.

Прямо скажем, работы у голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова в отличие от его финского визави Метсолы сегодня было немного. За 60 минут игрового времени в створ его ворот гости нанесли 17 бросков, и все он отбил! В створ ворот «Амура» пришлось 49 бросков! Сравнивайте сами. Добившись перевеса в две шайбы, казанцы спокойно контролировали ход матча, не позволяя сопернику даже подумать о переломе игры. Никаких шансов у гостей. А в середине третьего периода с передачи Владимира Ткачева Станислав Галиев поставил красивую точку в матче, 3:0.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0. Завтра в «Татнефть Арене» пройдет второй поединок.

«Ак Барс» (Казань) – «Амур» (Хабаровск) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили: Азеведо (21), Косов (31), Галиев (51). Штраф: 10-14.

«Ак Барс»: Гарипов. Марков-Яруллин, Секач-Ландер-Азеведо; Токранов-Батыршин, Клинкхаммер-Ткачев-Галиев; Охтамаа-Лямкин, Лукоянов-Попов-Потапов; Сидоров, Косов-Свитов-Бурмистров.