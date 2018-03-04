Во Франции вернут обязательную военную службу

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Обязательную службу во французской армии намерен вернуть Президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Газета.Ru.

Идея возвращения обязательного призыва в армию была центральным элементом предвыборной компании нынешнего французского президента. Сам Макрон никогда не служил в армии: национальную службу отменил 20 лет назад Жак Ширак, и родившийся в 1977 году Президент Франции под призыв уже не попал.

Предполагается, что служба во французской армии будет длиться от трех месяцев до полугода. Под призыв попадут мужчины и женщины от 18 до 21 года. Служба будет больше напоминать стажировку: молодежь будет выполнять необходимую для армии работу под руководством офицеров вооруженных сил, некоторые даже могут получить рабочую специальность.

Население положительно оценивает инициативу Макрона. Служба в армии сможет воспитать молодежь и занять ее в условиях безработицы.