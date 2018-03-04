Китайская подделка под Porsche стала причиной прекращения романа

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Начавшийся было роман молодых людей из Китая прекратился из-за того, что молодой человек ездил на поддельном кроссовере Porsche, сообщил auto.rambler.ru.

Молодые люди познакомились на вечеринке, после которой молодой человек предложил девушке подвезти ее до дома на автомобиле — кроссовере премиум-класса Porsche Macan, который в Поднебесной стоит 558 тыс. юаней (83 тыс. долларов).

Через пару недель после знакомства барышня похвасталась своим друзьям знакомством с ценителем дорогих авто и показала фотографии машины. Среди друзей китаянки был разбирающийся в технике человек, который объяснил ей, что произошло форменное надувательство: ее бойфренд ездит на Zotye SR9.

Эта машина производится фирмой, специализирующейся на подделке авто престижных моделей. Zotye SR9, например, снаружи повторяет Porsche Macan на 85 процентов, а изнутри — на 95 процентов. Стоит такое чудо техники примерно 110 тыс. юаней (чуть больше 16 тыс. долларов).

Машина пользуется неплохим спросом у китайцев, при этом ради статусности они сразу при покупке меняют шильдики Zotye на Porsche. Стоит это от 19 (за шильдик Zotye лишь слегка напоминающий геральдический щит немца) до 159 (точная копия эмблемы Porsche) долларов. Замена происходит непосредственно в автосалонах.

Молодой человек поставил на машину стилизованные под Porsche шильдики Zotye, а не точные копии немецких. Но обиженная обманом барышня все-таки бросила незадачливого Ромео.