(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Один человек погиб в аварии с участием снегоуборочной машины и автобуса в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

Авария произошла сегодня днем на 78-м км трассы М2, недалеко от подмосковного города Чехов. По предварительным данным, водитель частного автобуса, перевозившего рабочих, не справился с управлением и столкнулся со снегоуборочным автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП погиб один пассажир автобуса. Еще двое пострадали.

Обстоятельства аварии устанавливаются.