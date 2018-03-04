Зинэтула Билялетдинов: «У нас есть вопросы, которые еще надо исправить»

(Казань, 4 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Понимаем, что следующая игра будет не простая, готовимся, постараемся исправить наши недостатки и подготовиться к следующему матчу. У нас есть вопросы, которые еще надо исправить, предельно лаконично резюмировал Билялетдинов после игры с «Амуром».

«Соперник превзошел в движении, самоотдаче, борьбе. Но, к парням по самоотдаче претензий нет — они бились, как могли. Подготовка была скомкана, большой перелет провели. Готовимся к следующему матчу, завтра — новое сражение, война еще не проиграна. Соперник превзошел нас в борьбе, активности, очень много наложений было. Видно, конечно, класс команды. Но спасибо нашему вратарю — он хоть и маленький, но у него большое сердце. Держался до конца», — прокомментировал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:3) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.