(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В Татарстане мужчина поджег на себе рубашку, случайно облокотившись на газовую плиту, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел накануне около семи вечера в деревне Каинки Верхеусловнского района республики. Очевидец позвонил на единый номер вызова экстренных служб 112 и сообщил, что на его соседе загорелась одежда.

К моменту прибытия огнеборцов, мужчины сумели самостоятельно справиться с огнем. Как рассказал сосед пострадавшего, утром он попросил своего знакомого помочь ему растопить замерзшую в колодце воду.

Мужчины вскипятили на газовой плите чайник, и хозяин дома пошел топить лед. Его сосед остался внутри жилища и случайно облокотился на зажженную плиту. На нем тут же вспыхнула рубашка. Мужчина выбежал из дома и затушил одежду в снегу. Потерпевшего на карете «Скорой помощи» отвезли в больницу, где ему диагностировали ожог спины.

