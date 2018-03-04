Метель не мешает работе московских аэропортов

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Несмотря на метель, столичные аэропорты работают в штатном режиме, сообщает Интерфакс.

Число задержек рейсов не выросло. Из-за расчистки посадочных полос случаются кратковременные задержки рейсов, но длительных — нет.

Все аэродромные службы находятся в состоянии повышенной готовности, что позволяет аэропортам сохранять привычный темп работы. В аэропорте «Внуково» не задержан ни один рейс. В «Шереметьево» задержано 24 рейса, в «Домодедово» — 9 задержанных и 14 отмененных.

Прошлой ночью в столице России выпало около 20 процентов месячной нормы осадков. Новый снегопад в Москве начнется 7 марта.