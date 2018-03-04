13-летняя девочка погибла при столкновении двух грузовиков и легковушки на трассе М5

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Три человека, в том числе 13-летняя девочка, погибли при столкновении двух грузовиков и легковушки на трассе М5, сообщает ТАСС.

Страшная авария произошла сегодня днем на 1098-м километре трассы М5 в Самарской области. По предварительным данным, 38-летний водитель грузовика «Мерседес» ехал со стороны Уфы в Самару. По невыясненным пока причинам, мужчина выехал на «встречку» и столкнулся с фурой «Вольво». После этого большеруз врезался в «Ладу» 14-ой модели.

В результате ДТП погибли водители «Мерседеса» и отечественной легковушки, а также 13-летняя девочка – пассажирка «Лады». 59-летний водитель большегруза «Вольво» и пассажир легковушки были доставлены в больницу.



