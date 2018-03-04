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13-летняя девочка погибла при столкновении двух грузовиков и легковушки на трассе М5

4 марта 2018, 20:03 , Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, соцсети

13-летняя девочка погибла при столкновении двух грузовиков и легковушки на трассе М5 ДТП произошло сегодня днем в Самарской области.

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Три человека, в том числе 13-летняя девочка, погибли при столкновении двух грузовиков и легковушки на трассе М5, сообщает ТАСС.

Страшная авария произошла сегодня днем на 1098-м километре трассы М5 в Самарской области. По предварительным данным, 38-летний водитель грузовика «Мерседес» ехал со стороны Уфы в Самару. По невыясненным пока причинам, мужчина выехал на «встречку» и столкнулся с фурой «Вольво». После этого большеруз врезался в «Ладу» 14-ой модели.

В результате ДТП погибли водители «Мерседеса» и отечественной легковушки, а также 13-летняя девочка – пассажирка «Лады». 59-летний водитель большегруза «Вольво» и пассажир легковушки были доставлены в больницу.


 


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