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Китайцам могут разрешить иметь троих детей

4 марта 2018, 23:22

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Китай отказывается от политики «одна семья – один ребенок»

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В Китае может выйти закон, разрешающий семьям заводить более двух детей, сообщает RT.

Причина такой инициативы — стремительное старение населения КНР, что негативно влияет в том числе и на экономику страны. 

«Наблюдается большой разрыв между ожиданиями и реальностью политики „одна семья — два ребенка“, поскольку эта мера способствовала не росту народонаселения, а, напротив, снижению рождаемости в Китае», — отмечает адвокат Чжу Леюй, делегат южной провинции Гуандун.

С 70-х годов в стране действовал принцип «одна семья — один ребенок». Три года назад его отменили, но завести второго ребенка решилось слишком мало семей. В 2016 году рождаемость резко возросла, но в 2017-м снова снизилась. 

Эксперты в изучении Китая связывают это в том числе с верой населения в китайский гороскоп: многие семьи сознательно планируют рождение ребенка на благоприятный год.

«Разрешение на рождение третьего ребенка сильно на рождаемость не повлияет, должны быть какие-то дополнительные стимулы, например, материнский капитал», — считает заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Евгений Луконин. В Китае никогда не было таких стимулов: наоборот, второй ребенок не имеет права на бесплатное посещение детского сада и школы, а его родители вынуждены платить дополнительный налог.


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