(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). На двух рынках Казани полицейские обнаружили 12 нелегалов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Совместный рейд сотрудников отдела по вопросам миграции УМВД России по Казани и полицейских отдельного батальона патрульно-постовой службы прошел на двух рынках города. Полицейские проверяли соблюдается ли приехавшими в Россию иностранцами миграционное законодательство.

Были проверены два рынка – «Вьетнамский» и «Привоз». В общей сложности полицейские проверили документы у 60 иностранных граждан, 12 из которых оказались нелегалами.

Все нарушители были задержаны, в отношении них были составлены протоколы по статьям административного кодекса.

