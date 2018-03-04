Казань, 4 марта, «Татар-информ»). 78-летний мужчина погиб на пожаре в Верхнеуслонском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне около половины десятого вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в селе Сеитово Верхнеуслонского района республики. Очевидцы, вызвавшие пожарных, сообщили, что внутри горящего дома может находиться пожилой мужчина.

К месту ЧП выехали огнеборцы ПСЧ №112, ДПО «Куралово» и ППС «Русское Макулово». К моменту их прибытия на место одноэтажный бревенчатый дом уже был полностью охвачен огнем. Справившись с возгоранием, сотрудники МЧС стали разбирать сгоревшие бревна. Внутри дома огнеборцы обнаружили тело 78-летнего хозяина дома. К сожалению, мужчину спасти не удалось.

Предположительно, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.



