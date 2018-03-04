В Греции изъяли тонну конопли с рыбацкого судна

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Более тонны конопли было изъято с задержанного рыбацкого судна возле Крита, сообщает RT со ссылкой на греческое Radio Lasithi.
Найти запрещенные препараты удалось не сразу: упаковки были спрятаны в стенах кормы лодки. Демонтировав их, сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 50 упаковок с наркотиками, каждая из которых весила до 30 кг. Общий вес конопли после первого взвешивания составил около 1269 кг.
Члены экипажа судна были арестованы, им грозит серьезный штраф.