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В Греции изъяли тонну конопли с рыбацкого судна

4 марта 2018, 19:14

Наркотики были спрятаны в стенах кормы лодки.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Более тонны конопли было изъято с задержанного рыбацкого судна возле Крита, сообщает RT со ссылкой на греческое Radio Lasithi.

Найти запрещенные препараты удалось не сразу: упаковки были спрятаны в стенах кормы лодки. Демонтировав их, сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 50 упаковок с наркотиками, каждая из которых весила до 30 кг. Общий вес конопли после первого взвешивания составил около 1269 кг.

Члены экипажа судна были арестованы, им грозит серьезный штраф.

 

 


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