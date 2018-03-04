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«Дорожная карта» по реализации послания Президента РФ будет разработана в середине марта

4 марта 2018, 20:14

Форма работы по такому плану является эффективной и позволяет достигать намеченного результата.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). План по реализации задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, представят депутатам Госдумы 22 марта, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью на телеканале «Россия-24».

План оформлен в виде «дорожной карты» — пошагового сценария. Форма работы по такому плану является эффективной и позволяет достигать результата, отметил Володин.

В послании Федеральному Собранию были поставлены планы на ближайшие шесть лет, которые совпадают с предвыборной программой нынешнего Президента РФ.


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