«Дорожная карта» по реализации послания Президента РФ будет разработана в середине марта

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). План по реализации задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, представят депутатам Госдумы 22 марта, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью на телеканале «Россия-24».
План оформлен в виде «дорожной карты» — пошагового сценария. Форма работы по такому плану является эффективной и позволяет достигать результата, отметил Володин.
В послании Федеральному Собранию были поставлены планы на ближайшие шесть лет, которые совпадают с предвыборной программой нынешнего Президента РФ.