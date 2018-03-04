В Москве почтили память Фикрята Табеева

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Сегодня, 4 марта, в Москве состоялось возложение цветов к могиле Фикрята Табеева. Он скончался в 87 лет, сегодня ему исполнилось бы 90 лет, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Табеев похоронен на Даниловском кладбище столицы России.



В мероприятии приняли участие Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, президент Болгарской исламской академии Камиль Исхаков, сыновья, друзья и коллеги Фикрята Табеева и многие другие.





Наиль Магдеев подчеркнул, что Фикрят Табеев подарил Татарстану полумиллионный город, который сейчас живет и трудится. «КАМАЗ уверенно стоит на ногах. А мы склоняем голову перед памятью Фикрята Ахмеджановича», – сказал он.



Фикрят Табеев родился в 1928 году. В 32 года он стал Первым секретарем Татарского обкома КПСС и оставался на этом посту 20 лет, превратив республику в мощный промышленный комплекс. При нем стала развиваться нефтедобывающая промышленность, строились новые города. Он всегда пытался улучшить жизнь людей.



Фикрят Табеев награжден пятью орденами Ленина, а также орденами «За заслуги перед Республикой Татарстан», Октябрьской революции и другими наградами. Он работал послом СССР в Афганистане в самые трудные годы.