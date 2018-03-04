Татарстанцев наградят орденом «За заслуги перед Отечеством» и ордена Александра Невского

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Указ о награждении татарстанцев орденом «За заслуги перед Отечеством» и ордена Александра Невского подписал 2 марта Президент РФ Владимир Путин, текст указа опубликован на официальном интернет-портал правовой информации.

Заместитель главы следственного управления СК РФ по Республике Татарстан Марат Зарипов удостоится медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

«За большой вклад в победу команды «КАМАЗ-мастер» в международных ралли-марафонах «Дакар-2017» и «Африка Эко Рейс-2017» к награде будут представлены Владимир Чагин, директор «КАМАЗ-Автоспорт» и Сергей Савостин, начальник конструкторско-технологического отдела этого же партнерства.

Чагин будет награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, а Савостин – медалью ордена Александра Невского.

Текст указа доступен для прочтения на портале официального опубликования правовой информации. Помимо татарстанцев медалями будут награждены представители различных профессий из разных уголков России.