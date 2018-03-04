Мать известного английского футболиста стала бомжом

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Мать полузащитника лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлса, 38-летняя Джули Найлс, не имеет средств к существованию, сообщает The Mirror.

Она живет на металлобазе в металлическом контейнере площадью три квадратных метра и вынуждена скрываться от охраны. На металлобазе нет туалета и моющих средств.

«Мой сын мог бы купить мне квартиру с двухмесячной зарплаты, но деньги вскружили ему голову. Пока он играет, я скитаюсь. Это ужасно. Я просто хочу знать, что я сделала не так», — говорит Джули Найлс.

Футболисту «Арсенала» 20 лет. Он получает 30 тыс. фунтов стерлингов в неделю, его жилье стоит 700 тыс. фунтов.