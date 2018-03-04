(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В Зеленодольске мужчину насмерть завалило землей, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16.13. Как оказалось, за территорией Поволжского фанерно-мебельного комбината человека завалило землей.

На место выехали спасатели ЗПСО №2 и сотрудники Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона. На открытой площадке на улице Привокзальной двое мужчин, по всей видимости, копались в бытовых отходах, которые складируются там, в поисках цветного металла. В какой-то момент земля обвалилась, и одного из мужчин завалило.

В 17.13 спасатели обнаружили тело погибшего мужчины и передали его полицейским. Личность мужчины устанавливается.