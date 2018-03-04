Владимир Путин распорядился принять на вооружение истребитель Су-30СМ

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин распорядился принять на вооружение ВВС России многофункциональный истребитель Су-30СМ, сообщает корпоративная газета «Вымпел» госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение» (АО «ГосМКБ „Вымпел“ им. И. И. Торопова»).
Новые самолеты оснащаются разработанными в госкорпорации изделиями 170-1 и устройствами выброса пассивных помех УВ-30МКР.
Изделие 170-1 — элемент комплекса вооружения Су-30СМ, который определяет высокий боевой потенциал истребителя, а УВ-30МКР — аналог экспортных модификаций устройств типа УВ-30, применяемых ВВС Индии, Малайзии и Алжира.
Истребители Су-30СМ были испытаны в Сирии, где продемонстрировали высокие летные качества и боевую эффективность.