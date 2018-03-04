Опубликовано видео полета самолета с отказавшим двигателем

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В сети появился видеоролик, снятый пассажиром во время полета лайнера киргизской авиакомпании «Тез Джет», у которого отказал один из двигателей. Видео опубликовано на канале Limon.KG видеохостинга YouTube.

Самолет направлялся из Бишкека в Баткен, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности левого двигателя.

В ходе видеоролика слышно, как пассажиры лайнера плачут и молятся: в основном по мусульманскому обряду. Когда самолет сел, раздались редкие аплодисменты, многие еще не могли прийти в себя от шока.

Никто из 96 пассажиров не пострадал, сообщают в пресс-службе аэропорта Бишкека.