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Опубликовано видео полета самолета с отказавшим двигателем

4 марта 2018, 18:20

Лайнер вернулся в аэропорт вылета, никто из пассажиров не пострадал.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В сети появился видеоролик, снятый пассажиром во время полета лайнера киргизской авиакомпании «Тез Джет», у которого отказал один из двигателей. Видео опубликовано на канале Limon.KG видеохостинга YouTube.

Самолет направлялся из Бишкека в Баткен, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности левого двигателя.

В ходе видеоролика слышно, как пассажиры лайнера плачут и молятся: в основном по мусульманскому обряду. Когда самолет сел, раздались редкие аплодисменты, многие еще не могли прийти в себя от шока.

Никто из 96 пассажиров не пострадал, сообщают в пресс-службе аэропорта Бишкека.

 

 


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