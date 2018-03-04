В России начата разработка не имеющего аналогов в мире колесного танка «Бумеранг»

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В России начата разработка не имеющего аналогов в мире колесного легкого плавающего танка на платформе «Бумеранг», сообщает РИА Новости.

«Танк, будет оснащен боевым модулем самоходной установки «Спрут-СДМ» со 125-миллиметровой пушкой. Прямых конкурентов ему нет, это – пррыв инженерной мысли», - рассказал РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский.

Напоминаем, что унифицированная боевая платформа «Бумеранг» — перспективная колесная платформа средней весовой категории, разрабатываемая ООО «Военно-промышленная компания». На ее базе можно сконструировать бронетранспортер, боевую машину пехоты, самоходную артиллерийскую установку и другие виды боевой техники.

На платформе «Бумеранг» уже создан бронетранспортер. Он был показан на Параде Победы в 2015 году, но на вооружение пока не принят. Предполагается, что это будет в следующем году.

