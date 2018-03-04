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Сумасшедшего американца задержали у стен Кремля

4 марта 2018, 17:26

Гражданину США виделся ведущий в Латвию тоннель.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Американца с шизотипическим расстройством задержали на Красной площади, пишут «Известия».

Странно ведущего себя мужчину заметили у Кремля вечером в субботу. Он уверял окружающих, что кто-то роет тоннели в Латвию прямо на Красной площади. Врачам, вызванным на место события полицейскими, удалось выяснить, что 42-летний мужчина является гражданином США. Задержанному предварительно диагностировали шизотипическое расстройство, его лечением займется американское консульство.

За день до этого на этом же месте полиция задержала другого мужчину, который рассказывал о ведущих его за золотом голосах. Его доставили в отделение полиции, позже задержанный получил психиатрическую помощь.


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