Сумасшедшего американца задержали у стен Кремля

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Американца с шизотипическим расстройством задержали на Красной площади, пишут «Известия».

Странно ведущего себя мужчину заметили у Кремля вечером в субботу. Он уверял окружающих, что кто-то роет тоннели в Латвию прямо на Красной площади. Врачам, вызванным на место события полицейскими, удалось выяснить, что 42-летний мужчина является гражданином США. Задержанному предварительно диагностировали шизотипическое расстройство, его лечением займется американское консульство.

За день до этого на этом же месте полиция задержала другого мужчину, который рассказывал о ведущих его за золотом голосах. Его доставили в отделение полиции, позже задержанный получил психиатрическую помощь.