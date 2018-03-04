Несколько человек погибли при обрушении дома в польской Познани

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В результате обрушения 4-этажного жилого дома в польском городе Познань погибло четыре человека, сообщает РИА Новости.

Здание обрушилось из-за взрыва газа. Помимо погибших есть 21 раненый, состояние троих из них медики оценили как тяжелое. Среди них есть ребенок.

Под завалами могут оставаться люди. Спасатели ведут работы на месте происшествия, поиски проходят при помощи собак. Тяжелая техника пока не используется.

Жильцов, которым не требуется врачебная помощь, разместили в ближайшей гостинице.