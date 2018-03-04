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Из-за сильного снегопада Украина приостановила въезд грузовиков из России

4 марта 2018, 17:02

На таможне ждут въезда больше 250 дальнобойщиков.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). На таможенном пропускном пункте «Троебортное» (Брянская область), находящемся на трассе М3 «Москва-Киев», образовалась пробка из грузовых автомобилей, сообщает сайт Центрального таможенного управления РФ.

«3 марта в 19.30 Украина приостановила из-за снегопада пропуск грузового транспорта на свою территорию. Сейчас перед «Троебортным» более 250 грузовиков ждут выезда из РФ», — разъясняет ситуацию ведомство.

Кроме того, таможенники отметили, что очереди на въезд в Россию нет.
 


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