В Великобританию возобновятся поставки российского газа

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Сжиженный природный газ будет поставлен в Великобританию из России, сообщает ТАСС со ссылкой на деловую газету «Financial Times».

Великобритания впервые за восемь лет столкнулась с дефицитом поставок газа. Это связано с похолоданием и возросшими расходами на отопление.

Поставки газа из России подчеркивают излишнюю зависимость Великобритании от импорта топлива, считают эксперты FT. Это связано с уменьшением объемов добычи газа местными компаниями.

Первую партию российского газа в страну доставили в конце декабря прошлого года.