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Экономика и финансы

В Великобританию возобновятся поставки российского газа

4 марта 2018, 02:04

Англия впервые за восемь лет столкнулась с нехваткой поставок топлива.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Сжиженный природный газ будет поставлен в Великобританию из России, сообщает ТАСС со ссылкой на деловую газету «Financial Times».

Великобритания впервые за восемь лет столкнулась с дефицитом поставок газа. Это связано с похолоданием и возросшими расходами на отопление.

Поставки газа из России подчеркивают излишнюю зависимость Великобритании от импорта топлива, считают эксперты FT. Это связано с уменьшением объемов добычи газа местными компаниями.

Первую партию российского газа в страну доставили в конце декабря прошлого года.


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