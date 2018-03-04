В ночь с субботы на воскресенье умер футболист Давиде Астори

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Международная федерация футбола выразила соболезнования в связи со смертью капитана «Фиорентины» и игрок сборной Италии по футболу Давиде Астори, пишут «Известия».

«Наши мысли с семьей и друзьями Давиде Асторе», - говорится в сообщении ФИФА в Twitter.

Причины смерти 31-летнего спортсмена не сообщаются. Известно только, что он умер во сне в ночь с субботы на воскресенье в городе Удина. Перед смертью Давиде Астори некоторое время болел.

Из-за его смерти отменены игры 27-го тура чемпионата Италии по футболу, запланированные на воскресенье: «Удинезе» - «Фиорентина», «Дженоа» - «Кальяри», «Торино» - «Кротоне», «Беневенто» - «Верона», «Аталанта» - «Сампдория», «Кьево» - «Сассуоло» и «Милан» - «Интер».

Астори играл в «Фиорентине» с 2015 года, до этого - в «Роме» и «Кальяри». Кроме того, он провел 14 матчей в составе сборной Италии.