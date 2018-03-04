Немецкие социал-демократы войдут в новое правительство Германии

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). По результатам внутрипартийного голосования немецкая социал-демократическая партия (СДПГ) присет участие в создании нового правительства Германии вместе с партией Ангелы Меркель, сообщает РИА Новости.
Меркель возглавляет блок Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального (ХСС) союзов: они сформируют основу будущего правительства Германии.
«СДПГ примет участие в будущем правительстве ФРГ. Это решение далось СДПГ непросто», — прокомментировал бургомистр Гамбурга Олаф Шольц, заместитель председателя партии.
В будущем правительстве социал-демократы назначат шесть министров. Таким образом, Шольц может стать вице-канцлером Германии и министром финансов.
Отмечается, что вопросом создания правительства немецкие политики займутся уже на этой неделе.