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Политика

Немецкие социал-демократы войдут в новое правительство Германии

4 марта 2018, 16:50

СДПГ назначит в правительство шесть министров.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). По результатам внутрипартийного голосования немецкая социал-демократическая партия (СДПГ) присет участие в создании нового правительства Германии вместе с партией Ангелы Меркель, сообщает РИА Новости. 

Меркель возглавляет блок Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального (ХСС) союзов: они сформируют основу будущего правительства Германии. 

«СДПГ примет участие в будущем правительстве ФРГ. Это решение далось СДПГ непросто», — прокомментировал бургомистр Гамбурга Олаф Шольц, заместитель председателя партии.

В будущем правительстве социал-демократы назначат шесть министров. Таким образом, Шольц может стать вице-канцлером Германии и министром финансов. 

Отмечается, что вопросом создания правительства немецкие политики займутся уже на этой неделе.


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