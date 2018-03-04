В Сети появилось видео посадки в шторм крупнейших авиалайнеров

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В Интернете появилось видео посадки в штормовых условиях лайнеров Airbus A380-800 авиакомпании Emirates.

На ролике запечатлены самолеты, приземлившиеся в аэропорту Бирмингема 1 и 2 марта, отмечает Lenta.ru.

В эти дни погода там была максимально неблагоприятной: шел снег, дул сильный ветер. Кроме того, на взлетно-посадочной полосе образовалась слякоть.

Airbus A380 – крупнейший серийный авиалайнер в мире. Его высота превышает 24 м, длина достигает почти 73 м, а размах крыла немного не дотягивает до 80 м.