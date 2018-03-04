Трамп сравнил работу своей администрации с хорошо отлаженной машиной

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал частые перестановки в своей администрации, сравнив работу Белого дома с «хорошо отлаженной машиной», передает ТАСС.

«Еще одна спокойная неделя в Белом доме. Он наконец-то заработал у нас, как хорошо отлаженная машина», – заявил американский лидер на ужине в честь 133-й годовщины основания журналистского клуба The Gridiron.

Недавно администрацию покинула директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, продержавшаяся на этом посту достаточно долго по сравнению с некоторыми своими коллегами.

«Мне нравится текучка, я люблю хаос», – пояснил также один из принципов своей работы Трамп.

Кроме того, Президент упомянул своего бывшего главного стратега Стивена Бэннона, подчеркнув, что в его лице телеканал CNN утратил «самого лучшего репортера». Таким образом он вновь обвинил отставленного соратника в утечках информации.