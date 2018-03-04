Все новости Татарстан Россия

Политика

Трамп сравнил работу своей администрации с хорошо отлаженной машиной

4 марта 2018, 14:59

Американский лидер признался в любви к «текучке» и «хаосу».
В Вашингтоне начались акции протеста против Трампа
Трамп назвал фейковые новости «тотальной политической охотой на ведьм»
Министр обороны США высоко оценил кандидатуру вероятного преемника
Песков заявил о существовании контактов российских специалистов с командами Трампа и Клинтон
Трамп заявил о необходимости при рассмотрении принадлежности Крыма учитывать мнение его жителей

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал частые перестановки в своей администрации, сравнив работу Белого дома с «хорошо отлаженной машиной», передает ТАСС.

«Еще одна спокойная неделя в Белом доме. Он наконец-то заработал у нас, как хорошо отлаженная машина», – заявил американский лидер на ужине в честь 133-й годовщины основания журналистского клуба The Gridiron.

Недавно администрацию покинула директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, продержавшаяся на этом посту достаточно долго по сравнению с некоторыми своими коллегами.

«Мне нравится текучка, я люблю хаос», – пояснил также один из принципов своей работы Трамп.

Кроме того, Президент упомянул своего бывшего главного стратега Стивена Бэннона, подчеркнув, что в его лице телеканал CNN утратил «самого лучшего репортера». Таким образом он вновь обвинил отставленного соратника в утечках информации.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter