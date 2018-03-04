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Культура

Представитель Гребенщикова призвал интересующихся проявить сдержанность

4 марта 2018, 14:20

Директор «Аквариума» Максим Ланде рекомендовал всем «вернуться в поле приличий».
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Директор группы «Аквариум» Максим Ланде посоветовал журналистам, интересующимся причинами госпитализации ее лидера Бориса Гребенщикова, проявить сдержанность. Об этом сообщает «Росбалт».

«Пожалуйста, если вас действительно беспокоит судьба заболевшего человека, то лучший способ – это помолиться за здравие его или поставить свечку», – приводит издание слова Ланде.

Директор «Аквариума» также призвал всех «вернуться в поле приличий».

Аналогичный призыв содержится и в обращении, размещенном на странице музыканта в Facebook’е: «Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!» 


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