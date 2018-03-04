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В России создадут колесный танк на платформе «Бумеранг»

4 марта 2018, 13:58

Колесными танками неофициально называют боевые машины с тяжелым вооружением на колесной платформе.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В России в ближайшее время разработают танк на колесной платформе «Бумеранг».

Об этом рассказал генеральный директор российской Военно-промышленной компании Александр Красовицкий в эфире телеканала «Звезда», передает РИА Новости.

Бронетранспортер на платформе «Бумеранг» был впервые представлен широкой публике на параде Победы 2015 года. Начать его серийное производство предполагалось в 2019 году.

Колесными танками неофициально называют боевые машины с тяжелым вооружением на колесной платформе. Эти, по сути, тяжелые бронеавтомобили отличаются от основных танков меньшей массой, большей маневренностью и большей оперативной подвижностью (в том числе и за счет большей легкости переброски авиацией), однако имеют существенно более слабое бронирование. 


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