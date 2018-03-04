(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков попал в реанимацию. Об этом рассказал один из создателей группы художников «Митьки» Виктор Тихомиров, передает телеканал «78».

По словам Тихомирова, у Гребенщикова воспаление легких. «Хорошо, что он в больнице – за ним там присматривают, а дома или в туре расхворался бы еще больше», – добавил он.

Информацию о болезни Бориса Гребенщикова подтвердил и его директор Максим Ланде. При этом он не стал сообщать какие-либо подробности ситуации.

Ранее о госпитализации музыканта, сославшись на анонимный источник, рассказал телеканал «Санкт-Петербург». При этом причиной были названы проблемы с сердцем, возникшие после недавнего шунтирования.

Однако затем эта информация была опровергнута на официальной странице артиста в социальной сети Facebook. «Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!» – говорится в сообщении.