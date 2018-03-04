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Женщина-индуистка из числа неприкасаемых впервые стала членом Сената Пакистана

4 марта 2018, 13:08

Кришна Кумари Холи представляет Пакистанскую народную партию.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Членом Сената Пакистана впервые стала женщина-индуистка из касты неприкасаемых – Кришна Кумари Холи. Об этом пишет газета Daily Pakistan, передает RT.

Кумари представляет Пакистанскую народную партию (PPP) и выступает за права женщин и представителей незащищенных слоев населения.

Избиравшаяся ранее, в 2006 году, в Сенат другая женщина-индуистка, Ратна Бхагвандас Чаула, также представляла Пакистанскую народную партию.

Выборы в пакистанский Сенат состоялись накануне, 3 марта.

Большинство жителей Пакистана являются мусульманами. Индуизм исповедуют около 5,5 процента населения страны. 


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