Женщина-индуистка из числа неприкасаемых впервые стала членом Сената Пакистана

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Членом Сената Пакистана впервые стала женщина-индуистка из касты неприкасаемых – Кришна Кумари Холи. Об этом пишет газета Daily Pakistan, передает RT.
Кумари представляет Пакистанскую народную партию (PPP) и выступает за права женщин и представителей незащищенных слоев населения.
Избиравшаяся ранее, в 2006 году, в Сенат другая женщина-индуистка, Ратна Бхагвандас Чаула, также представляла Пакистанскую народную партию.
Выборы в пакистанский Сенат состоялись накануне, 3 марта.
Большинство жителей Пакистана являются мусульманами. Индуизм исповедуют около 5,5 процента населения страны.