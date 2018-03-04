На конкурсе ПФО «Лучшие практики наставничества» РТ стала призером в трех номинациях из пяти

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В трех номинациях из пяти конкурса «Лучшие практики наставничества» по Приволжскому федеральному округу Татарстан завоевал призовые места. Об этом сообщает пресс-служба Казанского открытого университета талантов.

Итоги конкурса подвели в Ижевске во время форума ПФО «Наставник» (один из форумов, проводимых Агентством стратегических инициатив в федеральных округах, – прим. Т-и).

«Команда наставников из Татарстана приняла участие в деловой программе форума, на мастер-классах и дискуссионных площадках. На форуме были представлены лучшие практики наставничества, которые реализуются в республике», – отмечается в сообщении.

Конкурс «Лучшие практики наставничества» проводился по пяти номинациям – «Наставничество на производстве», «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании и кружковом движении», «Дети учат детей», а также в спецноминации «Media наставник».

Практики Татарстана стали призерами в трех номинациях. Первое место в номинации «Наставничество в образовании и кружковом движении» досталось АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0». Второе место в номинации «Наставничество на производстве» заняло ПАО «Казанский вертолетный завод». Третьим же в номинации «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве» стал Рустем Габитов, представлявший ГК «Современные технологии».