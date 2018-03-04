Скончался легендарный джазовый музыкант Игорь Бурко

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В Челябинске на 74-м году жизни скончался легендарный джазовый музыкант, трубач Игорь Бурко, сообщает ИА «УралПресс».

Смерть маэстро наступила утром 4 марта от инсульта. Несколько дней назад он был доставлен в реанимацию, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Народный артист России Игорь Бурко был основателем джазового оркестра «Уральский диксиленд», режиссером фестиваля «Какой удивительный мир джаза!», организатором международных и всероссийских джазовых фестивалей. В июне этого года он планировал провести 17-й по счету международный фестиваль «Какой удивительный мир джаза!».

Оркестр под управлением Бурко принимал участие в джазовых фестивалях в России, Грузии, Германии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Швеции, Ирландии, Дании, Британии и других странах.