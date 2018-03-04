Все новости Татарстан Россия

Общество

Учащимся Менделеевского района показали образцы военной техники и боевое оружие

4 марта 2018, 14:34

Зрителям запомнилось выступление страйкбольной команды «Вежливые коты» из Челнов.
Удмурты в Татарстане отметят праздник конца пахоты
В Татарстане суд заблокировал страницу в соцсети из-за рецепта взрывчатки
Современный полигон ТБО продемонстрировали в Менделеевском районе РТ
Схема по сбору и вывозу ТБО в Менделеевском районе РТ послужит примером для других районов
Мухаметшин о Менделеевском районе РТ: «Задача – принять участие в максимальном числе госпрограмм»

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В Менделеевском районе РТ состоялся семейный военно-спортивный праздник. Учащиеся школ №№ 1, 2, 3, 4, 7 и гимназии № 1 смогли примерить бронежилеты и каски, пострелять из пневматических винтовок, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Собравшихся участников мероприятия поприветствовал глава Менделеевского района Валерий Чершинцев. Он отметил, что у ребят появилась возможность увидеть настоящее военное оружие и технику.

Зрители праздника смогли увидеть образцы военной техники. Особенно зрителям запомнилась показательная часть мероприятия, в рамках которой состоялось выступление страйкбольной команды «Вежливые коты» из Набережных Челнов.

Для гостей праздника работала полевая кухня. Каждый мог попробовать гречневую кашу и горячий чай.

Организаторами мероприятия выступили районная общественная организация «Совет отцов», центр детского творчества при участии автошколы ДОСААФ (Набережные Челны), страйкбольные команды «Вежливые коты» (Набережные Челны) и «Рубеж» (Елабуга).


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter