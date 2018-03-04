Учащимся Менделеевского района показали образцы военной техники и боевое оружие

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В Менделеевском районе РТ состоялся семейный военно-спортивный праздник. Учащиеся школ №№ 1, 2, 3, 4, 7 и гимназии № 1 смогли примерить бронежилеты и каски, пострелять из пневматических винтовок, сообщает ИЦ «Менделеевск».
Собравшихся участников мероприятия поприветствовал глава Менделеевского района Валерий Чершинцев. Он отметил, что у ребят появилась возможность увидеть настоящее военное оружие и технику.
Зрители праздника смогли увидеть образцы военной техники. Особенно зрителям запомнилась показательная часть мероприятия, в рамках которой состоялось выступление страйкбольной команды «Вежливые коты» из Набережных Челнов.
Для гостей праздника работала полевая кухня. Каждый мог попробовать гречневую кашу и горячий чай.
Организаторами мероприятия выступили районная общественная организация «Совет отцов», центр детского творчества при участии автошколы ДОСААФ (Набережные Челны), страйкбольные команды «Вежливые коты» (Набережные Челны) и «Рубеж» (Елабуга).