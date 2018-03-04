Фестиваль удмуртской народной культуры состоялся в Менделеевском районе РТ

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В Доме культуры Монашево Менделеевского района Татарстана состоялся фестиваль удмуртской народной культуры, сообщает ИЦ «Менделеевск».

В мероприятии приняли участие творческие коллективы Монашевского и Енабердинского сельских домов культуры, а также ансамбль удмуртской песни ДК имени С. Гассара «Купанча». Для гостей фестиваля прозвучали удмуртские песни «Киньес», «Эшьяском», «Гуртамы», была организована выставка. Они смогли попробовать национальные угощения.

Пришедшие на фестиваль увидели танцевально-театрализованную постановку, которая в символической форме представила посевную и семейную жизнь, а также дружбу между народами. Кульминацией праздника стала сценка о сборах невесты, семейных ценностях и женитьбе.

Глава района Валерий Чершинцев поблагодарил выступивших и подарил сельским клубам ноутбуки.