Депутат Госдумы увидел в призыве Волкера попытку пересмотреть Минские соглашения

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа увидел в призыве специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера ликвидировать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики попытку пересмотреть Минские соглашения.

«Есть Минские договоренности, и в соответствии с ними нужно действовать», – приводит слова парламентария RT.

Во всем остальном Чепа усмотрел «попытки объяснить бездействие в первую очередь как [Петра] Порошенко и его команды, так и американцев, которые их во всем покрывают».

При этом депутат Госдумы напомнил о невозможности разрешить сложившуюся на Донбассе ситуацию силовым путем.

Ранее Курт Волкер заявил во время дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР, так как они не соответствуют украинской Конституции.