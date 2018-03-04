Все новости Татарстан Россия

Политика

Депутат Госдумы увидел в призыве Волкера попытку пересмотреть Минские соглашения

4 марта 2018, 11:51

Спецпредставитель Госдепартамента США заявил о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР.
Сурков и Волкер не сошлись в оценке украинского закона о реинтеграции Донбасса
Сурков назвал реализуемыми новые предложения Волкера по Донбассу
В США заявили, что Россия может попасть в политическую и экономическую изоляцию
Сурков назвал встречу с Волкером по Украине «полезной» и «конструктивной»
Сурков и Волкер провели переговоры по Украине в Минске

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа увидел в призыве специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера ликвидировать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики попытку пересмотреть Минские соглашения.

«Есть Минские договоренности, и в соответствии с ними нужно действовать», – приводит слова парламентария RT.

Во всем остальном Чепа усмотрел «попытки объяснить бездействие в первую очередь как [Петра] Порошенко и его команды, так и американцев, которые их во всем покрывают».

При этом депутат Госдумы напомнил о невозможности разрешить сложившуюся на Донбассе ситуацию силовым путем.

Ранее Курт Волкер заявил во время дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР, так как они не соответствуют украинской Конституции. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter