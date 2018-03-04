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В Сети появилось видео взрыва болида над Уралом

4 марта 2018, 11:35

Небесное тело двигалось с достаточно высокой скоростью, о чем свидетельствует цвет вспышки.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В Интернете появилось видео взрыва метеора над Екатеринбургом в ночь на 3 марта. Запись с видеорегистратора опубликовал портал E1.RU.

По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, синий цвет вспышки свидетельствует о большой температуре и, соответственно, высокой скорости небесного тела.

«<...> в данном случае яркость сравнима с полной Луной, его (метеороид – прим. Т-и) можно назвать суперболидом», – добавил собеседник издания.

Такие явления в одной и той же местности достаточно редки, они наблюдаются примерно один раз за год, отметил также Санакоев. 


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