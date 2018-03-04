СМИ рассказали о полигоне для обучения украинцев американскими военными

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Расположенный на западе Украины Яворовский полигон переоборудован для обучения украинских военнослужащих американскими инструкторами. Об этом написало швейцарское издание Le Temps, передает РИА Новости.
Обучение нацелено на общее повышение квалификации личного состава ВСУ. Помимо американцев в обучении украинских солдат и офицеров участвуют британские, канадские и литовские военные.
На полигоне постоянно размещены примерно 200 американских и 250 канадских военнослужащих. Для них возведены казармы, столовые и спортивные залы, отмечает издание.
Обучение украинских военных ведется на Яворовском полигоне с 2015 года. За это время его прошли около 6 тыс. человек.