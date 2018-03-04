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Культура

Том Круз признан худшим актером года за «абсурдно посредственную» игру в «Мумии»

4 марта 2018, 10:46

В номинации «Худший актер второго плана» отмечен Мэл Гибсон за игру в фильме «Здравствуй папа, Новый год! 2».
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Голливудский актер Том Круз получил антипремию «Золотая малина» за «абсурдно посредственную» игру в киноленте «Мумия», сообщает РИА Новости.

Худшей актрисой признана Тайлер Перри, которая сыграла в фильме «Хэллоуин Мэдеи 2». В номинации «Худший актер второго плана»  отмечен Мэл Гибсон за игру в картине «Здравствуй папа, Новый год! 2», Ким Бейсингер одержала победу в той же категории за роль в ленте «На пятьдесят оттенков темнее».

Худшим фильмом оказался «Эмоджи фильм». «Золотая малина» присуждена «Эмоджи» за самый плохой сценарий. Всего в этой категории за победу боролись пять кинолент.

Антипремия «Золотая малина» присуждается накануне премии «Оскар» за сомнительные достижения в кинематографе. Лауреаты получают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. Ее стоимость составляет менее пяти долларов.

Вручение «Оскаров» состоится сегодня в Лос-Анджелесе. Картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за престижную статуэтку в категории фильмов на иностранном языке.


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