Пушков отреагировал на призыв Волкера ликвидировать ДНР и ЛНР

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Член Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков отреагировал на призыв специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера ликвидировать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

«Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они – часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет», – написал Пушков в своем микроблоге в Twitter’е.

«При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю», – добавил он.

Ранее Волкер заявил во время дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР, так как они не соответствуют украинской Конституции.

При этом спецпредставитель США охарактеризовал самопровозглашенные республики как «образования, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт», передает LB.ua.