Русская оперная певица Элина Нечаева представит Эстонию на «Евровидении»

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Русскоязычная оперная певица Элина Нечаева представит Эстонию на конкурсе «Евровидение», которое пройдет в мае этого года в Лиссабоне, сообщает РИА Новости.
Артистка исполнит композицию на итальянском языке La forza («Сила»), которая представляет собой сочетание оперной и электронной музыки. Музыку к песне написал эстонский композитор Михкель Маттисен, автором слов является сама Нечаева в соавторстве с Ксенией Кучуковой.
Певица одержала победу в финале отборочного конкурса Eesti Laul («Песня Эстонии»), которое показывало Эстонское телевидение. Среди десяти исполнителей Нечаева набрала наибольшее число голосов зрителей.
Ранее сообщалось, что участник российского «Голоса» Севак Ханагян представит на «Евровидении» Армению.