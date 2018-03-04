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Политика

Конгрессмен раскритиковал Трампа за желание править пожизненно

4 марта 2018, 09:43

Президент США одобрительно отозвался о решении Си Цзиньпина отменить ограничение на число сроков во главе государства.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Ро Ханна раскритиковал Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за восхищение инициативой китайской лидера Си Цзиньпина отменить ограничения на срок пребывания на посту главы государства.

«Была ли это шутка или нет, но говорить о пожизненном президентстве в духе Си Цзиньпина – самое антиамериканское мнение, которое мог высказать американский Президент. Джордж Вашингтон перевернулся бы в гробу», – написал политик в своем микроблоге в Twitter’е.

Ранее телеканал CNN передал, что Трамп назвал «замечательным» решение Председателя КНР об отмене ограничения на число сроков во главе государства на закрытой встрече со спонсорами Республиканской партии в своей резиденции Мар-о-Лаго в штате Флорида. При этом он добавил, что, может быть, этот опыт когда-нибудь пригодится и США. 


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