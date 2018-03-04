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РФ запустила в серийное производство гиперзвуковой комплекс «Авангард»

4 марта 2018, 09:21

Гиперзвук, по словам военно-дипломатического источника, делает возможным прорыв практически любых систем ПВО и ПРО.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Россия запустила в серийное производство гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». Об этом со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили РИА Новости, ТАСС, «Интерфакс» и RT.

По словам источника, планирующий крылатый блок способен лететь в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает возможным прорыв практически любых систем ПВО и ПРО.

«Нашим западным партнерам пора осознать новую реальность», – добавил он.

Ранее гиперзвуковой ракетный комплекс упомянул в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин. 


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