Ученые обнаружили татуировки на древнеегипетских мумиях

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Специалисты Британского музея обнаружили татуированные древнеегипетские мумии возрастом более 5 тысяч лет, пишут «Известия».

Ученые исследовали две мумии. На предплечье молодого человека исследователи обнаружили темные пятна, которые оказались изображениями животных — дикого быка и гривистого барана.

Мумия хранилась в музее около 100 лет, но тату удалось распознать только с применением инфракрасного излучения.

На плече второй мумии — женщины — нашли знаки в виде буквы «s», что может изображать изогнутый посох — символ власти и высокого статуса.

Смерть людей, тела которых мумифицировались естественным образом, наступила от 3351 до 3017 года до нашей эры.